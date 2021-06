Nominados en algunas categorías no asistirán a Premios Soberano

SANTO DOMINGO.- Este año la producción de Premios Soberano decidió que los nominados en solo algunas categorías no asistan de manera presencial a la ceremonia a celebrarse el próximo 15 de junio y la estatuilla les será enviada a su residencia por parte de la organización del premio.

De acuerdo a la invitación que están recibiendo algunos artistas como es el caso de los nominados a “Actor del año”, dice que la producción se pondrá en contacto el 15 de junio con aquel que resulte ganador para coordinar la entrega formal del premio.

“Para nosotros la prioridad es dar cumplimiento a los que son las medidas sanitarias que el Gabinete de Salud tiene en vigencia ahora mismo”, dijo la organizadora Ejecutiva de los Premios Soberanos, Zumaya Cordero

Detalló, que todo el renglón estará presentado de manera presencial son: teatro, cine, comunicación,

“Es un año muy difícil, no estamos en tiempos normales, no contamos con 1,300 sillas que se contaba en el pasado cuando no había una pandemia con rebrote como la tenemos en estos mismo momento”, expresó.

También informan que las medallas de los nominados serán entregadas en una fecha que se anunciará próximamente.

“Algunas categorías, incluida a la cual usted ha sido nominado/a, estarán recibiendo sus premios en casa de parte de la organización del premio”, dice el documento oficial del evento.

Aunque no se especifica si el ganador o ganadora estará presente de manera virtual, se informa que: “En caso de resultar ganador en esta edición 2021 de Premios Soberano, estaremos contactándolo/a el próximo 15 de junio para coordinar la entrega formal del galardón”.