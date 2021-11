¡No se han visto en persona! Se casan por Zoom tras 8 meses de relación

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- ¿Será cierto eso de que cuando el amor está presente no importancia si es a distancia y se mantienen por sesiones de Zoom?

Parece que para Ayse de 26 años, de Liverpool Inglaterra, y Darrin de 24 años, de Estados Unidos, el amor es amor aunque sea por internet.

La pareja se conoció en plena pandemia de covid-19, a través de apps de citas, empezaron a conversar, pero no se interesaron mucho.

Si embargo, se enamoraron cuando ella entró a un grupo de facebook en el que él causalmente estaba y se vieron por cámara. Quedaron flechados de inmediato, relatan.

Iniciaron una relación amorosa y de pronto se encontraron teniendo citas por Face Time y largas reuniones por Zoom.

“Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo”, dijo el novio según los medios internacionales.

¿El amor es un efecto pandemia?

Tras ocho meses de relación, Darrin decidió hacer de los encuentros por Zoom una sorpresa virtual inolvidable.

¡Se atrevió y le pidió matrimonio! «Cuando respondió la llamada por Zoom se veía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero luego entendí cuando lo vi arrodillado y me pidió que me casara con él», contó Ayse.

Darrin aprovechó para conocer a los padres de su novia y habló con el padre para pedirle la mano y el permiso de tomar a su hija en matrimonio.

«Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”, aseguró la novia.

Finalmente, la pareja se casó virtualmente por videollamada de Zoom y presumen sus anillos.

Se espera que en dos meses se puedan reunir para iniciar su vida de esposos en la vida física. “No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo “, concluyó la joven.