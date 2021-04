in

Por: José Morón / Color visión

No puedo creer que el robo de una pasola sea la motivación de los policías para cometer el crimen contra la pareja de pastores evangélicos, dice Dany Alcántara​ en Hoy Mismo​ por Color Visión​ a propósito de las recientes declaraciones del director del organismo policial, Sánchez González en un programa de entrevista por este canal.

“Pasa dos cosas o los protocolos de la policía son los peores montados o es que “había algo” y es lo que deben aclarar al país y el jefe tiene que ponerse los pantalones a mí no me mareen que yo no soy pendejo”, agrega Óscar Medina​.

Sostuvo que es necesario que se investigue los motivos por los cuales estos policías respondieron de la forma en que lo hicieron. Si se trata de tres gatillos alegres, narcotráfico o sicariato.

Pero r a mirar para el suelo en una entrevista demuestra falta de asesoría en materia de comunicación, acotó el periodista.

