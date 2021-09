Niño causa furor en redes sociales por reclamarle a su papá no darle un hermanito

Patricia Chirinos / Color Visión

Un niño tiktoker enterneció las redes sociales y se volvió viral en TikTok por reclamar a su padre el no haberle dado un hermanito.

Le aseguró a su padre que por su culpa él sería “una persona inestable”, en el futuro. Valentín Miere es un tiktoker que hace vídeos de consciencia junto a su papá.

Valentín le reclama a su papá un hermanito con quien jugar.

Así empezó la historia Valentín. “Hoy es un día muy triste en la vida de Valentín Miere. Hoy es el día del hermano”, indicó el niño para iniciar su reclamo.

“Si te seguís haciendo el dramático corto el video”, le replica el padre del menor.

Momentos después, el pequeño contó que su progenitor había decidido no tener más hijos porque era una persona responsable.

“Como sabrán el supuesto progenitor ha decidido no tener más hijos después de mí. Perdón, ya no puedo seguir. Ya está, ya está, me recuperé. ¿Por qué no querés tener más hijos?”, le preguntó el pequeño.

Razones por la que Valentín debe tener un hermanito

“Porque soy una persona responsable”, respondió el padre de Valentín. “Esto que estás haciendo acá es negligencia, voy a ser emocionalmente inestable”, comunicó el niño. Finalmente, Valentín decidió enumerar las razones por las que debía tener un hermanito.

“No voy a aprender a compartir”, dijo Valentín. “Correremos el riesgo”, externó su padre. “Si hago un desastre en casa no voy a tener a quién echarle la culpa”, reclamó el pequeño.

“Ya tenés a la perra”, siguió su progenitor. “¿Quién me va a creer que los garabatos de la pared del baño, los hizo la perra”, confesó el niño que se volvió viral.

“¿Volviste a dibujar en la pared del baño?”, cuestionó el padre del niño. “Fue la perra”, concluyó Valentín.

El video de inmediato se volvió viral en redes sociales con múltiples comentarios que resaltaron la importancia de los hermanos.