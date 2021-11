Ni eran 1.700 Millones ni hubo contratos con Estado: Alexis Victoria Yeb se defiende | Hoy Mismo

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por Fernanda de la Rosa / Color visión

El monto de lo que ha vendido las empresas del senador Alexis Victoria Yeb al Estado es por 1 millón 720 mil pesos y no por 1.700 millones, como se había dicho en principio, según Contrataciones Públicas, y no ocurrió a través de licitaciones públicas, si no por medio de compras directas de instancias gubernamentales, destacan en Hoy Mismo.

El senador recalcó a Dany Alcántara que sus empresas no han participado en un concurso de compra con el Estado, sino que es el gobierno el que ha comprado productos puntuales en algunos de sus establecimientos como la leche Infamil.

Si quieren investigar investiguen a los congresistas del caso Falcón, dice #ÓscarMedina, quien sostiene que las investigaciones que se hacen es para afectar la imagen de políticos y empresarios que no tienen que ver con hechos ilícitos.

Yo no estoy de acuerdo que a la primera que haya una denuncia se proceda a la liquidación política de la persona, hay que valorar cómo manejar la campaña en contra de Lisandro Macarrulla, pero ¿por qué no hace lo mismo con otros funcionarios?

Medina señala que en el caso de #AdánPeguero es muy probable que no hay ocurrido dolo, sino un mal procedimiento que se ejecutó para acelerar el contrato.