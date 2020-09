Netanyahu nominado al Nobel de la Paz tras históricos acuerdos

Netanyahu fue nominado por Paolo Grimoldi, miembro del Parlamento de Italia del partido antimigrantes Liga Norte, quien también mencionó el miércoles en Twitter el diálogo del primer ministro con Arabia Saudita y la apertura del espacio aéreo saudí a aviones israelíes.

Grimoldi escribió en otro tuit que espera que Netanyahu comparta el premio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la semana pasada fue nominado para el premio de 2021 por un legislador noruego de derecha.

Ayoob Kara, exministro de comunicaciones israelí del partido Likud de Netanyahu, dijo el martes en un tuit que una organización que dirige nominó a Netanyahu y a Trump, así como a los líderes de los Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Cada año, el Comité Noruego del Nobel recibe cientos de nominaciones de legisladores, miembros de Gobiernos y académicos.

Nelson Mandela, Wangari Maathai, Rigoberta Menchú Tum, Martin Luther King Jr, Nadia Murad, Linus Pauling, the Red Cross, the Dalai Lama.



These are just some of the laureates that have been awarded the #NobelPeacePrize. Whose name(s) will join them this year? pic.twitter.com/zwXaeiYLeC