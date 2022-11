“Necesitamos una ciudad bien gobernada” Andrés Navarro | Mckinney

En esta nueva edición Pablo Mckinney entreista al Ex Canciller, exministro de educación, Profesor Andrés Navarro, Miembro del Comité Político PLD

El profesor Andrés Navarro es especialista y conocedor del urbanismo, lo que es la ciudad, como se administra como se distribuye una ciudad, con Andrés Navarro se puede hablar de educación de las relaciones internacionales y de la ciudad de Santo Domingo.

Andrés Navarro comunicó: Tengo un proyecto hermoso, referencia al barrio más vulnerable de la ciudad, yo he logrado adaptarme a los distintos puestos que se me ha dado, he podido trabajar baja presión y fuera de mi área de confort.

En un programa de gobierno yo parto de la necesidad corregir los dos puntos que preocupa al capitaleño, la inseguridad y el desorden cotidiano al salir de nuestras casas y el desorden no es el transporte y tránsito, también hay otros factores, es el uso de los suelos.

Necesitamos una ciudad bien gobernada y en eso me voy a enfocar.