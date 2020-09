NBA esta noche: ¿Se empata la serie final de la conferencia oeste o se pone a punto de mate a favor de los Lakers?

Esto así por la sencilla razón que en el equipo “purpuramarela” Lebron es el centro de atención, a pesar de contar con otra gran estrella como lo es Anthony Davis y completar ese quinteto inicial con McGee, Green, Caldwell-Pope, contando desde la banca con Kuzma, Caruso y Rondo, ya J.R Smith y Dwight Howard son escuela aparte.

Mientras que en Denver, el núcleo que lleva el dirigente Michael Malone cuenta con sus jugadores jóvenes en cada lado de la cancha y ha sabido marcar un antes y un después de la segunda mitad. El promedio de edad del quinteto iniciar es de 27 años cuando Millsap (35) está en cancha, pero cuando Malone decide comenzar con Porter jr. (22) baja a 24.4 la edad promedio y ahí se ve la consistencia que se ha mantenido durante esta serie de playoffs, donde logran tener unas remontadas magistrales viéndose por debajo en el marcador o tratando de detener embestidas afianzándose en la juventud de sus piernas.

Estos números fríos a simple vista quizás no dicen nada pero cuando usted le pone la edad promedio de los Lakers en el tabloncillo cuando inician se da cuenta que los 30.8 años en cancha podrían hacerlos lucir más lentos y el esquema defensivo / ofensivo debe variar en cada periodo, pero sabemos que nunca se le ocurriría a Frank Vogel el capataz “Leikeriano” tener en un mismo escenario a LeBron (35), Rajon Rondon (34), J.R.Smith (35), Dwight Howard (34) y Danny Green (33), porque sencillamente el promedio se incrementaría en 34.2 años.Clave de los equipos para avanzar.

La serie está en este momento 2-1 a favor del equipo de los Ángeles que terminaron con el mejor record de la liga y esperan poder devolverle a la fanaticada el titulo apreciado que hace 10 años no logran, primero en la conferencia y luego en la final, cuentan con la veteranía y la experiencia, con base en los números individuales de sus estrellas.

Mientras que el momento lo tienen los jóvenes por lo respondón que han sido lo Nuggets y esto hace dudar que sea una serie sencilla y que hoy podría irse al 3-1 situación que históricamente no ha sucedido en deporte alguno, que un equipo remonte en esa estadística en tres ocasiones de la misma post temporada, pero tampoco se puede descartar hasta que el momento no pase.

