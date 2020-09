Naomi Osaka es la nueva campeona del US Open

Derrotó en la final a la sorprendente Victoria Azarenka por 1-6, 6-3 y 6-3 en una final del US Open en la que fue definitivamente de menos a más. Su rival comenzó el partido con un nivel aplastante y poco le dejó hacer a la nipona Osaka.

No obstante, tras estar quiebre abajo en la segunda manga, Osaka levantó el nivel significativamente y comenzó a desgastar mucho más a la bielorrusa, quien fue perdiendo la finura y frialdad que hasta ese momento había demostrado.

Además, Osaka se convirtió en la primera jugadora en 25 años en consagrarse campeona del Abierto de Estados Unidos tras haber cedido el primer set en la final.

"The point is to make people start talking."



US Open champion, Naomi Osaka, wore masks with different names for each of her seven matches to honour Black victims of violence — in pictures https://t.co/OZuafppt6a pic.twitter.com/PwY6M8OrMZ