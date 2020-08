Nancy Pelosi pide librar a Estados Unidos del “desalmado desprecio” de Trump

«Elegiremos como presidente a Biden, cuyo corazón está lleno de amor por Estados Unidos, y libraremos al país del desalmado desprecio de Trump por lo bueno que hay en Estados Unidos», afirmó Pelosi durante su discurso ante la Convención Nacional Demócrata.

La mujer más poderosa de Estados Unidos aseguró que, como presidenta de la Cámara Baja, ha «visto de primera mano la falta de respeto de Donald Trump por los hechos, por las familias trabajadoras y por las mujeres en particular».

«Una falta de respeto escrita en sus políticas hacia nuestra salud y nuestros derechos, no solo en su conducta. Pero yo sé lo que él no sabe: que cuando las mujeres triunfan, Estados Unidos triunfa», subrayó Pelosi.

La legisladora por California aseguró que el objetivo que guía a la mayoría demócrata en la Cámara Baja no es «denunciar la oscuridad», sino «iluminar un camino adelante para nuestro país», y que con ese espíritu han enviado proyectos de ley de todo tipo al Senado, controlado por los republicanos.

«Hemos enviado proyectos para proteger a nuestros ‘soñadores’, para impulsar la igualdad de la comunidad LGBTQ, para prevenir la violencia armada, para preservar nuestro planeta (…) Todo esto es posible para Estados Unidos ¿Quién se está interponiendo en ese camino? (El líder republicano en el Senado) Mitch McConnell y Donald Trump», sentenció.

Pelosi acusó a Trump y McConnell de «intentar aplastar, en lugar de al virus (del coronavirus), a la Ley de Cuidados Asequibles», más conocida como la reforma sanitaria de 2010, «y sus protecciones para las patologías previas».

«Joe Biden es el presidente que necesitamos ahora mismo: entrenado en muchas batallas, con la vista puesta en el futuro, honesto y auténtico. Nunca se ha olvidado de dónde viene y por quién lucha», prometió Pelosi.

Donald Trump is trying to cheat in the election by sabotaging the USPS. He tried to get Russia & Ukraine to tip the scales in his favor. Now he’s bringing his unprecedented & unconstitutional behavior home. He is a cheater.



