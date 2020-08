Nadal renuncia a jugar en el Abierto de Estados Unidos

“Esta es una decisión que no quería tomar, pero en este caso sigo a mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar”, señala Nadal.

El tenista balear, número dos del mundo, explica que “al día de hoy” la situación es “complicada para hacer torneos, y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo que verán millones de fans por TV o en las plataformas digitales”, remarca.

Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, agradece “los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos”, aunque matiza: “Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar (por la crisis sanitaria del coronavirus) es una barbaridad”.

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel.