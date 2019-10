Nacho se separa de su esposa; se rumora que ya tiene nueva pareja

View this post on Instagram

Espero que hayan valido la pena para ti todos estos años de relación así como valieron la pena para mí. Que brillen en tus pensamientos los recuerdos alegres de esta historia. Me complace que ahora sientas tanto a Dios, siempre he estado convencido de que ÉL es bueno. Deseo que no debas enfrentarte al odio que me he enfrentado yo por especulaciones y conclusiones que saca la gente acerca de una situación que no les compete, también espero que mis acciones nunca desaten reacciones en tu contra; sería incapaz de hacer algo con premeditación para herirte, afectarte o dejarte mal parada. Gracias por no hacerlo tú. Eres maravillosa e irrepetible, créelo tú. Gracias por tomar la iniciativa de dar este paso hacia tu tranquilidad y por ser firme entendiendo que es más importante LO QUE MERECES que lo que tienes. Mi acto de amor es apoyarte, oportunidad que me está dando Dios de caminar con la conciencia limpia y de pensar más en ti. Si te hubiera insistido, quizás estaríamos juntos pero entiendo que mereces a alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti, que esté presente, que sonría más, que te ponga en el top de sus prioridades, que prefiera la cama que el mueble, que grite lo hermosa que eres, que entienda que un hogar no es una casa cómoda sino un espacio donde puedas estar en familia. Tú sabes qué no quiero venderle A NADIE ningún sueño de amor a mi lado, por el contrario, planeo mostrar la peor versión de mí a ver si para variar se sorprenden con lo bueno. Eres un gran amor que me llenó de otros amores y si tuviera que repetir mi vida te repetiría. “Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada”. Espero que el príncipe azul con el que soñaste esté listo para conocer a una reina como tú. A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público. No dejes que te condicionen a ti también, no les des el poder de decidir por ti, no te expongas al ojo del crítico que ya sabes que poco le atina a la verdad, si no quieres que la real verdad desaparezca ante los inventos decretados por una sociedad novelera. SIEMPRE estuve para ti y aquí sigo. TE AMARÉ POR SIEMPRE. @ingermendoza