Musk reanuda producción de Tesla en planta de California pese a prohibición

“Tesla está reanudando su producción hoy contra las normas del condado de Alameda. Yo estaré allí junto con los demás. Si alguien es arrestado, pido que sea solo yo”, dijo Musk en Twitter.

Con anterioridad, el fundador de Tesla, que ha calificado las medidas de confinamiento adoptadas por las autoridades estadounidenses para ralentizar la propagación del COVID-19 de “fascistas”, se había quejado de que “un funcionario no elegido” de Alameda había decidido extender la recomendación de quedarse en casa hasta finales de mayo.

“También todas las otras compañías de automóviles en Estados Unidos tienen la aprobación para reanudar (operaciones). Solo Tesla ha sido señalada. Esto es un desastre”, añadió Musk.

El sábado, el magnate amenazó con sacar la sede de Tesla de California debido a las restricciones implementadas para frenar el coronavirus, y llevarla a Nevada o Texas: “Tesla trasladará ahora su sede y sus futuros programas a Texas/Nevada inmediatamente”, advirtió en Twitter.

Musk también avisó que denunciaría al director interino de Salud de Alameda, que optó por mantener el confinamiento en el condado. “¡Está actuando de manera contraria a lo ordenado por el gobernador, el presidente y nuestras libertades protegidas por la Constitución, así como por el sentido común!”, tuiteó.

A pesar de lo declarado por Musk, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha dejado que cada municipalidad decida si mantener o no las órdenes de confinamiento.

Tras ocho semanas de parón forzado por la pandemia del COVID-19, los tres principales fabricantes de automóviles estadounidenses, General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA), han empezado a prepararse para reiniciar su producción de vehículos en EE.UU. y Canadá a partir del 18 de mayo.

Esta semana, los tres Grandes de Detroit reanudarán las actividades en sus centros de distribución de partes y otras instalaciones necesarias para el funcionamiento de las plantas de montaje de vehículos.

