Mujer mata a su novio con espada para sacarle «unos demonios»

Ella era la novia de Harrison «N», de 34 años, a quien mató en medio de una «mal viaje» por consumo de drogas con una espada vieja con el argumento de que le sacaría espíritus malignos.

Brittany confesó a la policía del estado de Missouri que cometió el crimen en la madrugada de la Nochebuena mediante una llamada que hizo después de matarlo.

Brittany Wilson, 32, of Cape Girardeau, was arrested in Tampa for killing her boyfriend with a sword, she called police saying she killed him on Christmas Eve. pic.twitter.com/X3cPDyYA9b