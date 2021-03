Mujer “acosada” por exfuncionarios del PLD teme por su vida

in

SANTO DOMINGO.- Circula en redes sociales un video en que una mujer que se identificó como Annie Celeste Duval Nazar, denuncia ser acosada supuestamente por exfuncionarios y otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), esto luego de revelar diversos delitos, incluyendo la realización de orgías en oficinas públicas con menores de edad.

“Yo he tenido que dejar mi vergüenza, soy una ciudadana que ha actuado correctamente y he denunciado por radio y televisión lo que está mal, y he tenido que vivir un acoso por unas aberraciones de personas que usan hasta niñas para hacer urgías en oficinas públicas del gobierno del PLD”, sentenció la mujer que dijo es comunicadora y teme por su vida.

Duval, dijo que tiene seis años tocando puertas y se le han cerrado, porque el poder ha estado, además que aseguró que tiene pruebas de su caso, por lo que hizo un llamado a las autoridades y el gobierno encabezado por Luis Abinader.