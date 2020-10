Muere a los 90 años el actor Sean Connery

ESCOCIA.- El carismático actor escocés Sean Connery, que murió este sábado a los 90 años, deja un extenso legado cinematográfico a sus espaldas, aunque siempre se le recordará por haber sido el primero en dar vida a James Bond, papel que en los años 60 le llevó a conquistar la fama.

Tras estrenar «La liga de los hombres extraordinarios» en 2003, el actor Sean Connery abandonó la gran pantalla y desde entonces residía en las Bahamas.

Una de sus últimas apariciones fue en una fotografía que su nuera, la cantante irlandesa Fiona Ufton, pareja actual de Jason Connery, publicó hace un año en Instagram para felicitarle por su 89 cumpleaños.

En ella, el que para muchos fue el mejor «Bond, James Bond» de la saga aparecía con un gesto bromista y más delgado que en etapas anteriores.

Con más de sesenta títulos a sus espaldas, el escocés protagonizó seis sobre el agente secreto más famoso del cine: «Agente 007 contra el Dr. No» (1962), «Desde Rusia con amor»(1963), «James Bond contra Goldfinger» (1964), «Operación Trueno» (1965), «007: Sólo se vive dos veces» (1967) y «Diamantes para la eternidad» (1971).

En este último filme, Connery volvió a ponerse en la piel del agente 007 tras una película en que George Lazenby le tomó el relevo, y con ella batió un récord Guinness: ser el actor mejor pagado por un solo filme.

El escocés se embolsó lo que serían ahora unos 40 millones de dólares o unos 35,2 millones de euros, una suma que donó enteramente a su fundación, Scottish International Educational Trust, que apoya la educación de niños con pocos recursos.

Pasaría más de una década, hasta que en 1983 aceptara de nuevo interpretar al agente del MI6, creado por el escritor Ian Fleming, en «Nunca digas nunca jamás».

Su carrera continuó imparable hasta que en 1987 su papel en «Los intocables» le valió el Oscar al mejor actor de reparto al que se sumaron dos Baftas y tres Globos de Oro.

Statement from Daniel Craig



“It is with such sadness that I heard of the passing of one of the true greats of cinema. pic.twitter.com/McUcKuykR4 — James Bond (@007) October 31, 2020

'Wit and charm measured in megawatts': reactions to the death of screen legend Sean Connery https://t.co/k64JlvuwBf pic.twitter.com/qqmLhjJKjM — Reuters (@Reuters) October 31, 2020

También participó en títulos como «Asesinato en el Orient Express» (1974), «El nombre de la rosa» (1986), «Indiana Jones y la última cruzada» (1989) y «Los vengadores» (1998).

Today, we honor a legendary actor, whose work—ranging from his Oscar-winning performance in "The Untouchables" to his years as James Bond—has left an indelible mark on our film community and our lives. Rest in peace, Sean Connery. pic.twitter.com/epYrPrd7P5 — The Academy (@TheAcademy) October 31, 2020

De manera extraordinaria, en 2012 puso voz al protagonista del filme de animación «Sir Billi».

