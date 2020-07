Muere a los 59 años Zindzi Mandela, la hija menor de Nelson Mandela

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de Zindzi Mandela, que murió esta madrugada en un hospital de Johannesburgo, según la información recabada por la televisión pública sudafricana SABC.

La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, tuvo confirmación oficial de la noticia y, a la espera de conocer más detalles, envió un escueto mensaje de condolencias, según detallaron miembros de su equipo a Efe.

“Zindzi no solo será recordada como la hija de los héroes de nuestra lucha Tata Nelson y Mama Winnie Mandela, sino como una heroína de la liberación de propio derecho. Sirvió bien a Sudáfrica”, expresó Pandor.

Zindzi era la hija menor de las dos que tuvo el primer presidente democrático de Sudáfrica, fallecido en 2013, con la también luchadora contra el sistema segregacionista del “apartheid” Winnie Madikizela-Mandela (fallecida en 2018).

Había nacido en 1960 en Soweto, el antiguo distrito de guetos negros del suroeste de Johannesburgo, y su vida estuvo marcada por la lucha de su padre contra la opresión racista del régimen de la minoría blanca de Sudáfrica.

De hecho, dos años después de su nacimiento, su padre sería capturado y condenado a cadena perpetua y no recuperaría la libertad hasta 1990.

Madre de cuatro hijos, Zindzi Mandela, desde 2015 ejercía como embajadora de Sudáfrica para Dinamarca.

De los seis hijos que tuvo Nelson Mandela, solo dos están vivos: Zenani Dlamini, hermana de Zindzi; y Pumla Makaziwe Mandela (hija de un primer matrimonio de Mandela con Evelyn Mase).

