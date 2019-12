Mozart La Para le pide matrimonio a Dalisa Alegría

View this post on Instagram

24 de diciembre No toco, me siento ready El día que me regalastes 3 pares de tennis. . . Ya luego en la cena Cuando el puerco me sabía a fresa Comiendo sin apetito Pensando en esta sorpresa. . Ni mi mamá se dió cuenta No hablo, no soy Tekashi Compré unos confetti Y contraté unos mariachis. . Una pareja contenta De vez en cuando se enoja Esto no son los soberanos Y te puse alfombra roja. . . La sorpresa fue tan grande Que solo yo cuenta me dí, Si tu lo hubieras sabido Digo que eres una buena actriz. . La parte que me más me gustó Fue cuando te sorprendí Te dije cásate conmigo Y me dijiste que SI. . . Tanto que nos queremos Tanto que nos criticaron Ni la maldad de los haters ni así nos separaron. . . Hablaron de nosotros Y apostaron a nuestro fracaso Cuando pensaban que me alejaron de ti Te estaba dando un abrazo. . Amo al que me ama Y amo al que me tiene odio Pero mas te amo a ti Y Hoy te pido matrimonio. . . Humilde y sencillo Un flaco que tiene brillo Jlo anda celosa Por que hoy te di tu anillo. . Y esperé la mejor epoca Llamada diciembre Para que nunca muera Y perduré para siempre … . . Gracias a mis cómplices de esta noche mis amigos @davidestephan1 y @karlatostaoficial @kdproductionsrd