Modelo se casa con su perro después de 200 citas fallidas

La modelo de trajes de baño, Elizabeth Hoad, de 49 años se casó con su perro luego de 4 compromisos fallidos y 221 citas sin resultados.

Hoad salió en los años 80 con personajes de renombre como el golfista Seve Ballesteros y el piloto de Fórmula Uno James Hunt, pero nada duró como ella pensaba o quería.

Entonces decidió ir a más allá y se casó con su perro, un golden retriever de 6 años llamado Logan.

Tras besar a muchas ranas por fin ha dado con su costilla, aunque sea de otra especie animal, y, vestida de blanco, le ha dado el ‘sí quiero’ a su mascota en directo en el programa de entrevistas de la televisión británica ‘This Morning’.

La ceremonia fue oficiada por la presentadora, Alison Hammond. Hoad se encaminó hacia el altar con su vestido de gala hasta las rodillas, sus guantes y su tocado mientras el animal la esperaba con esmoquin a medida y sombrero de copa.

«Prometo sacarte a pasear cada día y todo lo que tengo en mi armario para perros es tuyo», le dijo ante miles de espectadores.

La exmaniquí se puso un anillo y a Logan, a quien adoptó de un refugio de animales hace un año, un brazalete para su pata.

Se abrazaron y besaron, Logan hizo lo propio a lengüetazos, y los asistentes al enlace, entre los que había más cánidos, lo festejaron con lluvia de pétalos de rosa.

Antes de la ceremonia, Hoad explicó en el programa por qué ha renunciado definitivamente a los hombres tras fracasar en varias webs de citas como MillionaireMatch o Tinder.

«Debo de ser yo, no sé… Los hombres mayores quieren a mujeres más jóvenes, y los hombres más jóvenes buscan mujeres mayores. Tengo un hijo de 25 años y chicos de esa edad me invitan a salir, pero eso no está bien».

Para ella la gota que colmó el vaso fue cuando estuvo hablando con un hombre en Facebook, y luego resultó estar casado.

La feliz novia explicó que era una mujer rota cuando murió su último perro y que Logan y ella estaban destinados a encontrarse: «Él me salvó y yo le salvé a él».