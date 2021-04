Modelo queda cuadripléjica tras comerse un pretzel de mantequilla de maní

La modelo estadounidense, Chantel Giacalone, jamás se imaginó que su carrera se derrumbaría por un pretzel de mantequilla de maní.

Mientras trabaja en Las Vegas, Estados Unidos, sufrió un trágico accidente que la dejó cuadripléjica. Estaba entrando a la mitad de su carrera y se iniciaba en el mundo de la actuación cuando le sucedió.

Giacalone tenía 27 años. Estaba en una conferencia anual de moda llamada MAGIC que se realizó en 2013 en el hotel Mandalay Bay South Convention Center cuando ingirió un yogurt y un pretzel por recomendación de una amiga.

Tara Retes le dio el yogurt helado y un pequeño pretzel que tenía mantequilla de maní. Chantel lo ingirió sin saberlo, pues ella es alérgica a la mantequilla de maní.

Comenzó a sentirse mal, por lo que decidió llamar urgentemente a su padre, quien le instruyó a través del teléfono que consiguiera que le administraran epinefrina y auxilio médico.

Demasiado tarde para el antialérgico

De acuerdo a los reportes, los paramédicos atendieron a Chantel Giacalone a las 3:06 pm, quien también le pidió a su amiga que le consiguiera el medicamento Benadryl.

Tara Retes dijo que cuando consiguió la medicina, ya era demasiado tarde. Al llegar, la modelo ya no podía tomar la pastilla antialérgica, pues su garganta se había cerrado, sus ojos estaban morados y estaba tan hinchada que sus dedos parecían que iban a estallar por la presión de sus anillos. “No me dejes morir. No me quiero morir”, le rogó la modelo a su amiga.

Aunque sobrevivió, la violenta reacción le causó daños graves a Chantel: quedó cuadripléjica, solo puede comer a través de un tubo y únicamente puede comunicarse con el movimiento de sus ojos.

Compensación millonaria a la familia

La familia de la modelo recibió más de 29 millones de dólares luego de que un tribunal halló culpable de negligencia al servicio médico que se encargó de atender a la joven, MedicWest Ambulance.

Según Christian Morris, el abogado de la familia de Chantel, la modelo perdió oxígeno en el cerebro durante el tiempo que estuvo con los paramédicos, quienes en lugar de administrarle el medicamento correcto para su alergia severa la trataron con epinefrina intramuscular.

Los abogados argumentan que Chantel debió recibir una dosis intravenosa de efedrina, que es aplicada en casos de alergias muy severas como esta y que, a pesar de que estaba a la disponibilidad de los paramédicos, estos no la utilizaron.