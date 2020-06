MLB rechaza la oferta del sindicato de jugar 114 partidos

REDACCIÓN DEPORTES.- La MLB rechazó este miércoles la propuesta de la Asociación de Jugadores de una temporada de 114 juegos y le dijo al sindicato que no enviaría un contador, dejando nuevamente a las partes en un punto muerto en su búsqueda para comenzar la temporada 2020, según reporte de Ken Rosenthal del portal de Athletic.

La MLB, según las fuentes, también informó a la asociación que comenzó a hablar con sus propietarios sobre jugar una temporada más corta sin fanáticos, y que está lista para discutir ideas adicionales con el sindicato sobre ese tema.

Sin embargo, el estancamiento sobre el pago de los jugadores no da signos de resolverse.

La liga no hará otra propuesta. El sindicato, después de acordar los salarios prorrateados en marzo, se mantiene firme en que sus miembros no aceptarán un segundo recorte salarial y no planea negociar contra sí mismo.

Major League Baseball made official what was expected since Sunday in formally rejecting the MLB Players Association’s 114-game proposal, sources tell ESPN. MLB is not countering, which brings the possibility of it implementing a 50-game season into play. First: @Ken_Rosenthal. — Jeff Passan (@JeffPassan) June 3, 2020

We want to be better, we need to be better, and this is our promise to do the work. pic.twitter.com/2cI6pCBdVb — MLB (@MLB) June 3, 2020

MLB está contemplando jugar una temporada tan corta como de 50 juegos. Existe un escenario en el que los jugadores ganarían más dinero total jugando 80 juegos más o menos con un descuento por juego que 50 más o menos al precio total.

