MLB propondrá una temporada de 50 partidos con salarios prorrateados

La MLB cree que el acuerdo de finales de marzo le permite establecer el calendario, y que esto cumpliría el deseo prorrateado de los jugadores.

La temporada potencial que imagina la Major League Baseball se desarrollaría en algún lugar cercano a 50 juegos de temporada regular, dijeron las fuentes a ESPN.

Se está considerando el número exacto, pero el objetivo sería regresar en julio.

La noticia llega un día después de que la Asociación de Jugadores de MLB entregó una propuesta de regreso al juego que requería una temporada de 114 juegos.

News at @espn: If Major League Baseball and the players can't come to an agreement on a return-to-play deal, the league has discussed implementing a season in the 50-game range and paying players full prorated salaries. On the latest twist in negotiations: https://t.co/qFNgat86hh