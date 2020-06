MLB ha tenido poca comunicación con los funcionarios de salud pública

Al parecer sólo 5 de los 28 departamentos de salud han conversado con la MLB, aunque habrá que esperar si Rob Manfred consigue reunirse con el resto de los funcionarios en los próximos días.

La situación genera fuerte preocupación entre los jugadores, ya que sin un plan que garantice seguridad para todos los implicados, es muy poco probable que se logre llevar a cabo la campaña de la MLB 2020.

NEW: After MLB delivered the first draft of its 67-page COVID-19 health protocol to the MLBPA, I contacted 28 city or county health departments to discuss how their team could safely return to play.

Only four confirmed receipt of the document. (thread)https://t.co/rVkan740VF pic.twitter.com/gVC21v7itg