MLB aprueba que la postemporada se juegue en una burbuja

Como parte de un acuerdo finalizado el martes, las series divisionales, las series de campeonato y la Serie Mundial formarán parte de una burbuja diseñada para minimizar la exposición al coronavirus, el cual diezmó la temporada regular y la limitó a un calendario de 60 juegos para cada equipos. La primera ronda de la postemporada, expandida de 10 a 16 equipos este año, será en los estadios de los equipos mejor clasificados.

estadio con techo retráctil y césped artificial que se inauguró este año y que está junto al viejo parque de los Rangers. La Serie de Campeonato de la Liga Americana se disputará en el Petco Park de los Padres de San Diego, y el de la Liga Nacional en el Globe Life Park.

Las Serie Divisionales de la Liga Americana será en San Diego y en el Dodger Stadium de Los Angeles, y las de la Liga Nacional en el Globe Life y en Minute Maid Park de los Houston Astros.

Texas se ubica en el último sitio de la División Oeste de la Liga Americana con una foja de 17-30 hasta el martes, con pocas probabilidades de avanzar a la postemporada.

«En opinión de nuestros expertos en enfermedades infecciosas, el riesgo de exposición más grande para nuestros jugadores y personal es el contacto con familiares y amigos que han estado expuestos al COVID-19 en sus comunidades», escribió el subcomisionado Dan Halem en un memorándum enviado a los equipos el lunes por la noche. «Casi todos los resultados positivos de coronavirus que se han reportado entre jugadores y personal en el último mes pueden rastrearse al contacto con un familiar, pareja de hecho o amigo contagiado fuera de las instalaciones del club».

Halem dijo que las mayores y la asociación de jugadores estaban en el proceso de ultimar los detalles del acuerdo, que señala que los jugadores se someterán a pruebas diarias de coronavirus durante la postemporada.

The 2020 @MLB Postseason will begin with the AL Wild Card Series on Tuesday, 9/29, while Game One of the 2020 World Series at Globe Life Field in Arlington, Texas will be played on Tuesday, 10/20. pic.twitter.com/KSzWMSAcBk