Miriam Germán rompió en lágrimas al rememorar al primer senador de la provincia Salcedo

Por Maholi Albuez

Santo Domingo.- Las recientes entrevistas realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) han marcado un momento emotivo, centrándose en la búsqueda de los futuros miembros del Tribunal Constitucional. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando la procuradora Miriam Germán, durante el proceso, rompió en lágrimas al rememorar al primer senador de la provincia Salcedo.

La protagonista de este emotivo episodio fue Yildalina Noemí Taten Brache, quien logró conmover a la magistrada Germán. La procuradora expresó su esperanza de que la aspirante hiciera mención de Antonio Jaime Taten Mejía, padre de la candidata y el primer senador de la provincia Salcedo. Con lágrimas en los ojos, la magistrada compartió sus sentimientos.

Ante esto, la hija del fenecido senador respondió con sinceridad, compartiendo que reflexionó sobre mencionar o no a su padre. Explicó que no quería dar la impresión de aprovecharse de la trayectoria de su progenitor y aseguró que era muy cuidadosa al respecto. No obstante, expresó su profundo agradecimiento a Antonio Jaime Taten Mejía, destacando su papel como luchador de la revolución del 65 y resaltando sus convicciones democráticas.

Las palabras de la aspirante concluyeron con lágrimas por parte de la magistrada y su agradecimiento. Este momento no solo resalta la sensibilidad de las entrevistas, sino también la conexión personal y la profundidad de las historias familiares que pueden surgir durante un proceso tan significativo como la selección de los miembros del Tribunal Constitucional.

La emotividad de este encuentro pone de manifiesto la importancia no solo de las credenciales profesionales de los candidatos, sino también de sus valores personales y la historia que llevan consigo. La transparencia y la autenticidad en la presentación de los aspirantes se vuelven elementos cruciales en un proceso que busca elegir a quienes darán forma a la más alta instancia judicial del país.

Este episodio también destaca la complejidad y la responsabilidad de los participantes al equilibrar el respeto a la memoria de sus familiares con la presentación de sus propias capacidades y méritos. La selección de los futuros miembros del Tribunal Constitucional se convierte así en un proceso no solo técnico y jurídico, sino también humano y emocional.

En última instancia, este momento subraya la necesidad de un enfoque integral en la evaluación de los candidatos, reconociendo la importancia de sus raíces y valores personales en la construcción de un tribunal que refleje la diversidad y la riqueza de experiencias que conforman el tejido social y jurídico de la nación.