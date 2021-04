MIP hablan de Plan de Seguridad Nacional con diputados

Destacó que para reducir el número de actividades delictivas, se iniciará un programa de recompras de armas ilegales con la colaboración de distintos sectores.

Para Chú Vásquez «sin la colaboración de todos los poderes del Estado y de los sectores de la vida nacional, es muy difícil que en República Dominicana funcione un Plan de Seguridad Ciudadana». Es por esto que busca contar con el apoyo de los legisladores para su implementación.

Incluirán las acciones:

-Compensación atractiva para incentivar la entrega de las armas ilegales.

-Destruirán las armas para que no regresen a las calles.

-Incluirán un sistema de compensación para policías, militares y funcionarios aduanales que identifiquen y decomisan armas en sus labores.

-Incluirán una compensación para las personas, que colaboren en la localización de armas ilegales.

Los diputados, en la Comisión General que se instauró, hicieron preguntas a Vásquez y a sus asesores sobre el plan.

Recordó que los agentes de la DIGESETT ya están equipados con radares para controlar las velocidades de circulación, cuentan con un sistema de comunicación y una aplicación tecnológica para depurar y fiscalizar a los infractores de la Ley 63-17.

El Ministro @chuvasquez: "Seguridad somos todos, sin seguridad no hay inversión, no hay empleo, no podríamos hablar de crecimiento económico, ni mucho menos de desarrollo industrial. Por estas razones se necesita el apoyo y compromiso de todos nosotros".@MinInteriorRD pic.twitter.com/zpjbY3m4hg