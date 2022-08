Luis Abinader a dos años de su Gobierno | Con Jatnna

- Publicidad -

Hoy tenemos tres invitados muy especiales,los periodistas, Colombia Alcántara, Persio Maldonado y Rosa Encarnación

Persio Maldonado:

Luis Abinader ha sido un presidente muy particular, es una experiencia interesante, ejemplo de estudio, en dos años ha hecho cambios fundamentales, el gobierno agota el tiempo de gracia por un periodo de gobierno nuevo, comienza los dos últimos años, debe evaluar su desempeño, cosas que ha cumplido y cosas que no está haciendo.

Rosa Encarnación:

Luis Abinader puede hacer cambios hasta el 16 y después del 16 de agosto, hay funcionarios que deben ser removidos por escándalos de corrupción, otros por otras razones, como por ejemplo el Ministro de Interior y Policía no es corrupto, pero para ese puesto no tiene la competencia, de seguro para otro si, pero no en la Policía, el superintendente de Bancos ha causado mucho ruido por el aumento de su salario.

Colombia Alcantara:

No sé qué le pasa a la gente que va al ministerio de educación, todos empiezan a adquirir como poderes especiales, empiezan a parecerse a Dioses, empiezan a encontrar quien les ponga títulos, casi todos han sacado un proyecto presidencial.