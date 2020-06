Miley Cyrus se dirige a los presidentes de España e Italia por el coronavirus

“España, ustedes se unieron en solidaridad con ‘Black Lives Matter’ junto a Estados Unidos. Tenemos que seguir juntos contra la Covid-19 y su impacto desproporcionado en comunidades marginadas, especialmente entre gente de color, por favor, únanse”, escribió Miley Cyrus con mención a Sánchez.

Cyrus también se dirigió a los líderes del gobierno de Irlanda y Holanda, con mensajes muy similares, en los que señaló el vínculo entre las desigualdades raciales y el acceso los servicios sanitarios.

El programa que fomenta la autora de “Wrecking Ball” es una iniciativa de la fundación Global Citizen que pide a los líderes europeos asegurar el acceso a tratamientos médicos en igualdad de condiciones para todos los habitantes.

Global Citizen organizó en abril el macroconcierto solidario “Un Mundo: Todos en Casa”, junto a la Organización Mundial de la Salud, que recaudó 127 millones de dólares para la crisis del coronavirus.

Más de un centenar de artistas internacionales, como los Rolling Stones, Jennifer López, Paul McCartney, Maluma y Stevie Wonder, participaron desde sus casa en más de ocho horas de música en directo con Lady Gaga como embajadora.

Grazie mille ! Looking forward to new funding commitments on June 27 needed to provide access to treatments & a vaccine for everyone, everywhere. #GlobalGoalUnite https://t.co/aLjii17ymo

Thank you! Will you join us on June 27 for #GlobalGoalUnite to help close the funding gap for the most vulnerable? Testing, treatments, and vaccines for everyone everywhere … We need your leadership! https://t.co/c86AeO4DFz