Milagros Ortiz pide separar a Faña de su cargo mientras se investiga abuso sexual

SANTO DOMINGO.- La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, manifestó este martes que lo más recomendable es la separación o suspensión del director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña.

Esto tras la acusación que hay en su contra, de agresión sexual contra una empleada de esa institución.

«Se más que está sometido ante la Procuraduría General de la República y que ha habido un tipo de acción de la Procuraduría. Entonces, lo más recomendable es recomendar su separación, su suspensión, mientras la Procuraduría hace su investigación para que él tenga derecho a defenderse en el proceso, pero que también la justicia tenga la autoridad de señalar si es correcta o incorrecta su actuación y actuar en consecuencia», informó la funcionaria.

Al ser cuestionada en el Palacio Nacional sobre si su presencia en la casa de Gobierno para reunirse con él, debido a que este también encuentra en el lugar, está sostuvo que no.

«Yo no me reúno con nadie que tengo yo la obligación investigar, si lo vi en el pasillo pero yo no vine a esto, yo vine hablar del Gabinete porque ustedes saben que presido el Gabinete de Transparencia y, en ese sentido, vine a comunicarle al Presidente algunas cosas que hemos resuelto, pero yo no acostumbro a reunirme a menos que se haya abierto una investigación», comunicó.

«Nosotros no debemos intervenir en los otros poderes si ya está en manos de la justicia, pero sí creemos que mientras eso ocurra debe ser suspendido de su trabajo», precisó.

Señaló que la suspensión de Faña debería ser por parte del Ministerio de Agricultura, que es de donde depende el IAD.

«Es doloroso, estas cosas pasan. Lo recomendable es mantener una actitud siempre cuidadosa de los seres humanos, interpretar lo que somos con la conducta del Presidente que siempre recomienda actuar de esa manera y cuidadoso, sobre todo, en la relación de mujeres y hombres. Tenemos un compromiso de seguir alimentando y seguir fortaleciendo», consideró.