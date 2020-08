Mike Pompeo estará en la toma de posesión de Luis Abinader

Álvarez explico que la delegación de España presente en la próxima toma de posesión estará presidida por la ministra de asuntos exteriores, María Aranzazu González Laya e integrada por el director general para Iberoamerica y el Caribe, Rafael Garranzo García.

Good speaking with @luisabinader to congratulate him on his victory in the Dominican Republic’s presidential election. The U.S. looks forward to continuing our work together to ensure security and stability in the Caribbean and the Western Hemisphere.