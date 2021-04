Miguel Bosé, el Covid y sus confesiones

El cantante español no habla con gente que use mascarilla. Conminó a su entrevistador de quitársela.

Definitivamente la polémica es una característica inherente al mundo del espectáculo; aunque algunos artistas más que otros sean los que levanten roncha que con sus palabras y actos. Uno de esos personajes polémicos por naturaleza es el cantante español, Miguel Bosé.

El intérprete de los exitosos y recordados temas “Amante bandido”, “Nena” y “Salamandra”, exigió quitarse la mascarilla a un periodista que lo entrevistaba. Le dijo: “Quítate esa máscara, pero ya… No hablo con gente con mascarilla”.

En los últimos meses, Bosé tomó una postura polémica en torno al Covid-19 y al uso de las mascarillas. Al parecer el cantante está convencido de que la aparición de este virus es parte de un plan para exterminar a la humanidad y que el uso de las mascarillas no debe ser generalizado y menos obligatorio.

Además, a través sus redes sociales el intérprete español responsabilizó al multimillonario Bill Gates, a las vacunas y a la tecnología 5G de causar enfermedades y víctimas en todo el mundo. Denunció que Twitter le censuró un mensaje en el que apoyaba a Bolivia por utilizar el dióxido de cloro como remedio para hacer frente a la pandemia. Todo esto ocurrió en 2020.

Años salvajes de drogas y sexo

El periodista al que Miguel Bosé conminó a despojarse de la mascarilla fue Jordi Évole, quien le realizó una entrevista para un conocido medio español. Bosé tenía por lo menos cinco años sin conceder un encuentro a la prensa de su país.

En la entrevista realizada al cantante de 65 años, quedaron al descubierto detalles sobre su vida personal. En este sentido, uno de sus declaraciones más llamativas fue: “He tenido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia y un buen día desperté y dije: se acabó. He dejado todo hace 7 años, solo”.

En la entrevista también desmintió que la muerte de su madre, Lucía Bosé, se debiera al Covid-19. Sobre este punto expresó: “Mi madre no se murió de Covid y eso tiene que parar ya”.

Otro aspecto importante que mencionó el artista en su conversación con la prensa española, se refiere al deterioro de sus condiciones vocales. Sobe este aspecto, reconoció que su voz ya no es la misma: “Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz”.