Microsoft lanza un modo para videoconferencias que simula el aula física

Según explicó el considerado padre de la realidad virtual, Jaron Lanier, en un encuentro de Microsoft con periodistas, entre ellos Efe, el hecho de que todos los participantes aparezcan en un mismo espacio (a diferencia de los rectángulos individuales habituales en las videoconferencias) les permite interactuar entre ellos mediante gestos y contacto visual.

La modalidad “Together” (Juntos) utiliza inteligencia artificial para crear un avatar de cada participante con su cara y busto, ubicarlos en la misma o distintas filas de sillas y facilitarles interacciones como dirigirse miradas, chocar las manos o saludarse.

“Es una manera de hacer de las reuniones digitales durante la pandemia de la COVID-19 una experiencia menos miserable, aislante, cansada y extraña”, apuntó Lanier, quien ha colaborado en el desarrollo de esta herramienta.

Además del aula o auditorio, los internautas también pueden elegir encontrarse en una cafetería virtual si así lo desean, y pueden participar en los encuentros hasta 49 personas.

Más allá del aspecto divertido o curioso de la modalidad, el objetivo es contribuir a hacer una experiencia más humana y menos estresante del gran número de reuniones y clases virtuales que se están celebrando estos días a causa de la situación sanitaria, y que previsiblemente se alargarán durante varios meses.

Además de “Together”, la empresa de Redmond (estado de Washington, EE.UU.) también anunció nuevas herramientas para Teams como un modo de vista dinámico que permite compartir contenidos entre los participantes, transcripciones de la reuniones y la inclusión de su asistente de voz Cortana.

