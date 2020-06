Microsoft anuncia el cierre permanente de todas sus tiendas físicas

En una entrada en la página web de la compañía, Microsoft evitó hablar de despidos e indicó que los trabajadores de venta al por menor “seguirán sirviendo a los clientes” desde sus oficinas y llevando a cabo ventas, ayuda técnica y formación de forma remota.

“Nuestras ventas han crecido a través de internet y nuestra cartera de productos ha evolucionado a ofertas, en su mayoría, digitales”, apuntó el vicepresidente corporativo de Microsoft, David Porter.

Microsoft, propietaria del sistema operativo Windows tiene en la actualidad 83 tiendas físicas repartidas por el mundo, la mayor parte de ellas en EE.UU., y los costes de 450 millones de dólares asociados a su cierre se verán reflejados en la próxima presentación de cuentas, en julio.

Pese a la naturaleza eminentemente digital de los productos de Microsoft (al fin y al cabo el foco de la empresa siempre ha sido el software), la firma que dirige Satya Nadella reforzó significativamente su presencia física en los últimos años, algo que los analistas del sector interpretaron como un intento de emular la estrategia de su competidor Apple, cuyas tiendas son un icono en muchas ciudades del mundo.





Los comercios de Microsoft permanecen cerrados desde finales de marzo por la pandemia de COVID-19, una coyuntura que presumiblemente ha contribuido a la decisión de la empresa, que durante los pasados meses ha redoblado su apuesta por los servicios, la nube y el trabajo remoto, abandonando cada vez más el componente físico de su actividad comercial.

The #COVID19 pandemic has created an economic crisis putting millions of people out of work. We’re committed to helping people get the skills they need to succeed as the economy changes. Join us to hear about Microsoft and LinkedIn’s plan to help: https://t.co/LRDE6FWFVV pic.twitter.com/OrVfFHUmxG