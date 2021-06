Michael Miguel Holguín: El Pacha se dejó comer del personaje | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Una trayectoria que habla del trabajo duro y el esfuerzo, ese es el recorrido de Michael Miguel Holguín.

Holguín es un icono de la comunicación y animación desde los años ochenta, con un estilo muy característico y único. El que pudiera ser catalogado como uno de los mejores animadores de República Dominicana, menciona que la animación involucra a un comunicador que se especialice en entretener; y que lo que haga para captar la atención de su público es válido.

Siendo inicialmente un animador de radio, comenzó con grandes esfuerzos; y reconoce la importancia de respeto al mérito. Al respecto menciona “el problema que tiene la sociedad dominicana del siglo 21 es que hay personas que quieren irrespetar el mérito, que porque no andas en el carro del año o vives en una torre lujosa te quieren irrespetar. No sé qué pasa, pero muchos han perdido la razón, no hay respeto, merito o historia”.

Su larga trayectoria nos trae al presente, donde el renombrado animador es parte del espacio “Extremo a Extremo” del Grupo Telemicro, así como de un programa radial. Además de ello, desde el pasado mes de mayo forma parte de los talentos que conducen el sorteo vespertino de la Lotería Nacional.

Al respecto de esta última labor que desempeña, menciona que se encuentra tomando destreza, y las equivocaciones que han sido visibles a todos los televidentes han sido por inexperiencia. “No me sentí mal con lo que paso en la lotería porque fue un detallito que potencializo las redes, yo reconozco que me equivoque, porque si lo hice, pero fue por algo de destreza y por un segundo, pero las redes te comen vivo” esto con respecto al incidente donde el animador confundió y anuncio de manera errónea el numero ganador.

Michael Miguel Holguín no solo es comunicador, sino también un activista social; inmerso en la política. El abanderado del pensamiento patriótico revolucionario, fue candidato para la alcaldía del Distrito Nacional en los comicios pasados, alcanzando un apoyo de 2000 votos luego de solo 2 meses de campaña y perteneciendo a un partido político pequeño. Con respecto a sus aspiraciones, Holguín dice que “se está preparando, pues tiene un proyecto de nación”, lo cual deja ver que, pronto veremos de nuevo esta faceta del animador.