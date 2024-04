Michael J. Fox contempla un regreso a la actuación tras años de lucha contra el Parkinson

«Creo que mi mayor objetivo era formar una familia. Tenemos cuatro hijos maravillosos y eso ha sido lo más importante».

En un emocionante giro, Michael J. Fox, el legendario actor reconocido por su papel en «Volver al Futuro», ha abierto las puertas a un posible regreso a la actuación, disipando las incertidumbres sobre su carrera profesional tras años de batalla contra la enfermedad de Parkinson.

Durante un evento reciente de la ONG que lleva su nombre, el carismático protagonista recordó sus ambiciones truncadas en la industria cinematográfica. Se reprodujo una antigua entrevista con Entertainment Tonight hace 40 años, donde expresaba su deseo de «hacerlo todo» en el cine, incluyendo la escritura de guiones, dirección y edición. Aunque esas aspiraciones no se cumplieron, Fox reconoció que sus metas han evolucionado desde entonces.

«Creo que mi mayor objetivo era formar una familia. Tenemos cuatro hijos maravillosos y eso ha sido lo más importante», expresó, agradeciendo a su esposa Tracy Pollan y a su fundación.

Aunque anunció su «segunda jubilación» en 2020 debido a los desafíos de la enfermedad degenerativa diagnosticada a los 29 años, Fox no descarta completamente la idea de volver a actuar. «Si alguien me ofrece un papel y lo hago y lo paso bien, genial. El documental [de 2023, La vida de Michael J. Fox] fue una gran emoción», afirmó.

En 2009, Fox exploró esta idea al interpretar un personaje que reflejaba aspectos de su experiencia con el Parkinson en la serie de televisión «La esposa ejemplar». En la pantalla grande, su última aparición fue en la película «See You Yesterday» en 2013.

El actor destacó la importancia de encontrar motivación y nuevas formas de seguir adelante, compartiendo con la revista AARP: «Si crees que no tienes nada por lo que estar agradecido, sigue buscando. Porque el optimismo no es algo que uno recibe sin más. No puedes esperar a que las cosas sean fantásticas. Te tienes que comportar de forma que sea eso lo que promuevas».