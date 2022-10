«Mi llamado es a los compañeros del PLD, el proceso está en sus manos», dice Danilo Medina

«Mi llamado es a los compañeros del PLD, el proceso está en sus manos, ya la dirección del partido ha hecho su trabajo, un trabajo que tendrá que ser reconocido en el futuro, porque montar esta estructura sobre la construcción de un partido nuevo no será nada fácil».

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República, Danilo Medina, dijo «que ya por fin entramos a la recta final», debido a que este próximo domingo, 16 de octubre, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizará una consulta ciudadana para medir la simpatía de los seis aspirantes que compiten por la candidatura presidencial de la organización para las elecciones de 2024.

«Lo que queremos es apuntalar el proceso del domingo, ya por fin entramos a la recta final, ha sido un proceso largo donde hay una cantidad enorme de compañeros que han dejado sus casa para reintegrarse en ese trabajo y organizar este evento que no es una tarea fácil, porque se está haciendo concomitantemente con la construcción de un nuevo partido, aquí se ha construido un nuevo partido, la gente no lo puede apreciar así porque es cuando se repara una casa y la gente no se muda y se repara con ella adentro, pero el PLD es nuevo», manifestó entrevistado en la emisora Zol 106.5 FM.

Así mismo dijo que tenían un padrón depositado en la Junta Centran Electoral de 107 millones de personas, y desde el sexto congreso hasta el noveno congreso acordaron revisar el padrón, «porque era un padrón no confiable, está depositada en la Junta pero no nos da la confiabilidad que queríamos».