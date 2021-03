Meme sobre Meghan Markle y Reina Isabel II causa polémica en Twitter

Peter Shilton comentó en su cuenta de Twitter “Enrique y Meghan están a punto de sentir la ira de la nación” a favor de la reina Isabel II.

El exportero de la selección de fútbol del Reino Unido no dio su visto bueno acerca de los puntos que abordaron varios temas, desde su boda y el sexo de su segundo bebé hasta el trato que ha recibido la duquesa de Sussex por parte de la prensa y los pensamientos suicidas que en algún momento enfrentó.

Shilton subrayó que “muchos británicos y la prensa británica querrán defender y proteger a la reina” Isabel II. “Creo que miles se mantendrán unidos junto a nuestra soberana”, agregó.

I think Harry & Meghan are about to feel the wrath of our nation 🇬🇧 Many Brits and our British press will want to defend and protect our Queen, I think thousands will stand united behind our sovereign! 🇬🇧💂