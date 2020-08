Más casos positivos de Coronavirus en los Cardenales de San Luis

El sábado, el equipo tuvo un jugador y tres miembros del personal de los Cardenales de San Luis que dieron positivo, mientras que otros cuatro miembros de la organización obtuvieron resultados no concluyentes, dijo el presidente del equipo, John Mozeliak, el sábado por la noche durante una video conferencia con periodistas.

Las pruebas no concluyentes vinieron de un jugador y tres miembros del personal. Los Cardenales de San Luis se han aislado unos de otros desde que llegaron a Milwaukee para una serie de tres juegos de fin de semana, mismos que han sido pospuestos.

There were a number of inconclusive results among the Cardinals yesterday, as @dgoold said, and the team’s path forward will be determined by the number of confirmed and new positives. @JonHeyman and @ByRobertMurray were on today's results.