María Celeste habla de vacaciones con sus hijos tras muerte de su pareja

María Celeste Arrarás tomó sus primeras vacaciones junto a sus hijos tras la muerte de su pareja Raúl Quintana el 2 de mayo. «Esta mini vacación la teníamos planeada hace muchos meses para celebrar la graduación de la Universidad de Adrián y Lara», cuenta en exclusiva a People en Español.

«Yo quería traerlos a San Miguel y a la Ciudad de México porque ellos solo habían visitado Cancún».Si bien fue devastadora la repentina partida de su pareja, quien murió de un infarto, Arrarás vio este viaje con sus hijos como un bálsamo de paz para su alma.

«No quisimos cancelarla porque Raúl siempre era feliz viéndonos felices y lo traemos de viaje con nosotros, en nuestro corazón», añadió.

¡Mira sus fotos!»Nuestros días van a ser de paseos y cenas ricas y de conversar y crear memorias. Ahora más que nunca tengo clarísimo que uno no debe perder las oportunidades de vivir al máximo», afirma la presentadora puertorriqueña.

«Es algo que siempre ha sido mi credo pero esto que nos pasó me confirma que es la filosofía de vida correcta».»Hacía mucho tiempo que quería visitar este Pueblo Mágico de San Miguel de Allende, Patrimonio de la Humanidad y por una cosa u otra no se me daba», relata.

«Entonces surgió que la boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla, nuestros buenos amigos, se decidió celebrar aquí y ya eso cerró el trato».»Hasta en el hotel donde nos estamos hospedando, que es precioso, el Rosewood San Miguel, se han desvivido por hacernos sentir especiales», agradece Arrarás.

«Nos bordaron cojines para la habitación con los nombres de cada uno de nosotros y nos acomodaron las pantuflas para dormir a los cuatro».Sus hijos han sido sus grandes compañeros de viaje a través de los años, vacacionando junto a Arrarás en Grecia, Japón, y Rusia, entre otros destinos.

Sin duda esta vista de San Miguel de Allende quedará por siempre en los recuerdos de María Celeste y sus hijos. ¡Que disfruten mucho!