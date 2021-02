Marcell Ozuna: “Me perjudicó ser bateador designado para firmar un contrato mas grande”

Por: Noticias SIN / Color visión

SANTO DOMINGO.- El pelotero dominicano Marcell Ozuna manifestó este miércoles que ser bateador designado todo el año con los bravos de Atlanta, le perjudicó para conseguir un mayor contrato de grandes Ligas.

“Mi opinión es que me perjudicó, cuando tu juegas como designado eres como cero a la izquierda. Eres un bateador clave, lo que todos los equipos buscan para proteger su alineación, pero ser designado no te ayuda a un contrato como muchos de 200 o 300 millones” dijo Ozuna.

El dos veces convocado al Juego de Estrellas y dos veces ganador del Bate de Plata también ganó un Guante de Oro en el 2017. Sin embargo, estuvo como bateador designado para 39 partidos en el 2020 y sólo 21 en los jardines.

En un encuentro con la prensa dominicana en la tierra donde se crió “Boca Chica”, Ozuna dijo que pasear de eso que está feliz de permanecer con los Bravos de Atlanta a pesar de fue coqueteado por otros equipos, como los Rays de Tampa.

Ozuna que tuvo uno de sus mejores años a nivel ofensivo y quedándose cerca de llevarse la Triple Corona de bateo de la Liga Nacional. Lideró el Viejo Circuito en jonrones con 18 y en carreras empujadas con 56 y terminó en el tercer lugar en promedio de bateo. Su línea de bateo fue de .338/.431/.636.

Firmó un contrato de 64 millones de dólares por 4 años la semana pasada y el mismo tiene la opción del equipo para un quinto año que podría llegar a 80 millones de dólares.

“Me sentí que fui un MVP el año pasado”, señaló.

Sobre sus metas para la temporada del 2021, Ozuna piensa en la calidad de los Bravos es para ir lejos.

Cuestionado sobre el por qué quedarse en Atlanta, aun cuando recibió ofertas publicas de varios equipos, incluso la de los Rays de Tampa, aseguró que “una razón muy importante por la cual firmé con los Bravos es el gran compañerismo que existe en el equipo. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta gran franquicia. Hay una gran armonía entre todos”.

“El equipo de los Bravos de Atlanta me dio la oportunidad de mostrar mi talento. Me he sentido como en mi propia casa. Me han dado un gran trato. Por eso tomé la decisión de firmar con ellos”.

En la actividad se hizo acompañar de su esposa génesis quien nos habló de la fundación que ambos dirigen.

El padre de Ozuna Marcelino estuvo en la actividad también tuvo palabras anecdóticas de su hijo