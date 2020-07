Maratón de Chicago es cancelado por el COVID-19, es el sexto gran Maratón que se cancela este año

REDACCIÓN.- Siguiendo los pasos de Boston y Nueva York, el maratón de Chicago previsto para octubre fue cancelado este lunes por segunda vez en su historia debido a la pandemia de coronavirus.

El maratón de Chicago, “programado para el domingo 11 de octubre, y las actividades del fin de semana de la carrera han sido canceladas”, informaron los organizadores en un comunicado.

La decisión de no celebrar la edición 43 del maratón de Chicago, en la que se esperaba la participación de unos 45.000 deportistas, fue tomada junto a las autoridades locales “en respuesta a las preocupaciones de salud pública que ha suscitado la pandemia de coronavirus”, señalaron.

“El Maratón de Chicago es una querida celebración anual de nuestra ciudad con más de 45.000 corredores, así como de decenas de miles de voluntarios, espectadores y residentes de la ciudad”, dijo la alcaldesa de la ciudad, Lori Lightfoot.

“Como todos los habitantes de Chicago, estoy personalmente decepcionada de que el evento de este año no se lleve a cabo como se planeó originalmente”, afirmó Lightfoot. “Sin embargo, esperamos dar la bienvenida a todos los corredores y a sus animadores una vez más cuando el Maratón de Chicago regrese a nuestra ciudad con toda su fuerza para una nueva y emocionante carrera”.

El director de la prueba, Carey Pinkowski, dijo que la decisión se tomó teniendo en cuenta la seguridad de los participantes y voluntarios.



Sequía de maratones en 2020 –

Chicago es uno de los seis maratones principales del mundo, junto con los de Tokio, Boston, Londres, Berlín y Nueva York.

Este maratón se ha celebrado anualmente desde 1977, con la única excepción del año 1987 en que no se organizó por la pérdida de patrocinadores. Como alternativa, ese año se disputó una media maratón.

La cancelación de la edición 2020 era esperada después de que hicieran lo mismo los maratones de Boston, el más antiguo que se celebra anualmente en el mundo, y el de Nueva York, el más multitudinario, además de otros de gran prestigio a nivel mundial como el de Berlín.

La prueba de Tokio alcanzó a celebrarse en marzo pero con solo un reducido grupo de corredores de élite, mientras que la de Boston se aplazó primero de abril a septiembre y finalmente fue cancelada.

Tanto los maratones de Berlín como de Nueva York fueron también cancelados mientras que el de Londres, aplazado del 26 de abril al 4 de octubre, es el último gran maratón que se mantiene en el calendario.

Estados Unidos, donde la pandemia sigue avanzando, es el país con mayor número total de contagios de coronavirus (más de 3,3 millones) y de fallecimientos (más de 135.000).

