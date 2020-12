Manny Manuel se confiesa: “Vivía encadenado”

El cantante Manny Manuel confiesa su orientación sexual. Ahora está en paz, tranquilo y sin ningún cargo de conciencia.

Guardar un secreto puede causar estrés y ansiedad y con el tiempo causar problemas de salud físicos y psicológicos. Puede que guardar celosamente la información referida a su orientación sexual haya sido la causa del deterioro físico y las polémicas que envolvieron en los últimos años al cantante portorriqueño Manny Manuel. Pero hace unos días decidió romper las cadenas que lo ataban y que le causaban una presión insoportable. Ahora está en paz, tranquilo y sin ningún cargo de conciencia.

En una entrevista concedida al diario “Primera Hora”, el cantante hizo del conocimiento público su orientación sexual. También reconoció que guardó este secreto durante décadas debido a la presión que hubiera supuesto sacar a la luz su tendencia sexual sobre su figura pública de cantante y sobre sus relaciones familiares, específicamente el lazo con su padre.

Te puede interesar:

Manny Cruz / Artista y Compositor en El Show del Mediodía

El intérprete narró que la primera persona en la que vio el rechazo fue precisamente su progenitor. Al respecto expresó que “Vivía encadenado, porque en cierta manera el me hizo entender que yo estaba mal. Entonces salía a la calle con el sentimiento de que estaba haciendo algo mal, era horrible”, expresó el cantante.

El artista dijo que además de la presión de su padre sintió rechazo en el high school. “Sentía que había algo en mí que a la gente no le gustaba”. La agonía que supuso no reconocer cuál era su orientación sexual, también tocó su carrera musical. Sobre el particular confesó que se sentía rechazado por los miembros de su equipo que le veían, sin embargo, siempre rodeado de mujeres.

Reacciones favorables

El activista de los derechos humanos y líder de la comunidad LGBTTIQ+ en Puerto Rico Pedro Julio Serrano, celebró la confesión de Manny Manuel.

A través de un comunicado Serrano señaló que “Me siento sumamente orgulloso de que Manny Manuel anuncie que es uno de los nuestros. Que una persona tan querida anuncie que es parte de nuestras comunidades LGBTTIQ+ le da esperanzas a miles de niños y jóvenes que están luchando para aceptar su orientación sexual o su identidad de género”.

La recuperación

Luego de haberse quitado el peso de callar, Manny Manuel se encamina hacia su recuperación. Asiste ahora tres días semana a terapias y se cuida físicamente con ejercicio físico.

También te puede interesar:

Manny Pérez Orgullo Dominicano en Hollywood | El Show del Mediodía

El artista acudió por primera vez a un centro de rehabilitación para atender sus problemas de alcoholismo y drogas a los 25 años, lo que superó, aunque después tuvo recaídas.