“Mamá arrepentida” causa furor en redes por cuestionar la maternidad

La actriz y escritora brasileña, Karla Tenorio, decidió crear el movimiento “mamá arrepentida” con el de darle voz a aquellas madres que “se sienten tan arrepentidas como ella de ser madre”, y desmontar el matiz romántico de la maternidad.

Tenorio es madre de una niña de 10 años, pero afirma que odia ser mamá, lo cual ha causado polémica en redes sociales donde miles de mujeres y hombres criticaron el objetivo del movimiento y su idea acerca de la maternidad.

El movimiento “mamá arrepentida” quiere visibilizar a las madres que no son felices y sienten culpa por ello

“Transformé mi angustia en un movimiento de apoyo a las mujeres como yo”, argumentó Karla Tenorio tras justificar las razones del proyecto.

Detrás de “Mamá arrepentida”

La actriz contó que ella tuvo una hija porque cedió a la pedimento de su pareja que sí quería tener hijos, pero pese a que se preparó emocionalmente se sintió muy mal después de dar a luz

Destacó que la idea romántica de la maternidad que tiene el mundo no le agradó jamás y por eso expresa a viva voz que se hoy se arrepiente de ser madre y odia serlo.

“En la psicosis, pierdes la noción del tiempo, te cierras al mundo, te conviertes en un cuidador excesivo. Llevé, por ejemplo, un cuaderno en el que anotaba cuántos minutos amamantaba mi hija de cada pecho. Nunca tuve una niñera, dejé de hacer muchas cosas, dejé de aceptar trabajos para ser una excelente madre, por la culpa. Los síntomas del arrepentimiento materno son la frustración, la sensación de que la vida se acaba, el abandono, el desánimo para desarrollar nuevos proyectos vitales. Tardé diez años en salir del armario, en asumirme como una madre arrepentida, porque parecía que era la única, pero no es así “, afirmó Tenorio.

Al darse cuenta de que invirtió tanto tiempo en una labor que realmente no quería, pensó en imprimirlo en algo útil: el proyecto “Madre arrepentida”.

Aunque Tenorio tiene claro lo que puede hacer con su proyecto, para miles de mujeres ha sido un insulto.

“Ciertamente no todas las mujeres son buenas madres, por eso tantos niños maltratados, que pagan con esas frustraciones, es mejor ser sincera y que no traigan hijos a sufrir!”, comentó la usuario @rosigel59.

“Pobrecita su hija, el escuchar eso debe ser traumático, por que ceder a hacer algo que odia o detesta por complacer a otro? Que locura”, dijo por su parte el usuario

“Debería escribir yo un libro donde relate las mil y un maneras de no traer hijos al mundo si no te gusta ser MADRE.. QUE ARREEE una vez salen embarazadas salen con el chorro de baba que no les gusta la maternidad… Por qué CDLM no te cuidas y dejas de traer criaturitas al mundo a pasar tanta desgracia” 💩🤬😡 remató el usuario @johori_designshop_pzo

Karla asegura que ayuda a las madres que atraviesan por el mismo proceso. A la vez, advierte a las mujeres que aún no tienen hijo para que piensen antes de tenerlos.

“Tengo una hija de 10 años y soy una madre arrepentida. Transformé mi angustia en un movimiento de apoyo a las mujeres como yo. No sólo quiero decir que soy una madre arrepentida, quiero ofrecer mi dolor para hablar de algo profundo, que afecta a muchas personas”, detalló Karla.

Enfatizó en que “es necesario acabar con el lado romántico de la maternidad, que es muy perjudicial para todos nosotros, que provoca tristeza, depresión y muerte”.