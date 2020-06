Malala Yousafzai celebra su licenciatura en la Universidad de Oxford

La joven activista paquistaní, de 22 años, Malala Yousafzai compartió este viernes en su cuenta de Twitter dos divertidas fotografías en las que se le ve cubierta de confeti y crema de un pastel para celebrar la conclusión de ese ciclo formativo en la prestigiosa universidad británica.

“No sé que viene después. De momento, será Netflix, lectura y dormir”, escribió Yousafzai, tiroteada en 2012 por los talibanes en su país natal de Pakistán por hacer campaña a favor de la educación de las mujeres.

Su labor humanitaria le llevó a convertirse en la ganadora más joven del Nobel de la Paz.

El feliz mensaje lanzado hoy por Malala en sus redes sociales ha sido recibo con júbilo por otros cibernautas, como el escritor y exalumno de Oxford Philip Pullman, quien respondió al tuit con un expresivo “Felicidades!”.

También la astronauta estadounidense Anne McClain, quien desarrolló parte de su formación en Inglaterra, le felicitó por su “graduación” y destacó el valor de la educación.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf