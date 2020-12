¿Magistrado Vargas ya tenía la decisión de antemano? | Las fallas en el juicio | Hoy Mismo

in

Hoy Mismo. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color Visión

Alexis Medina, Francisco Pagán y otros cinco acusados por la “Operación Antipulpo van a prisión preventiva, otros tres van a prisión domiciliaria y 1 bajo régimen de presentación periódica, tras la decisión del magistrado Alejandro Vargas en el juicio de medida de coerción, informan en Hoy Mismo por Color Visión.

Para Óscar Medina, tanto el juez como la procuradora hicieron más un espectáculo que un juicio real al “cantarle el fondo” a los imputados Alexis Medina y Francisco Pagán en un juicio que solo sería para conocer el expediente contra los 11 señalados en una presunta red societaria.

“Eduardo Núñez, un tolete de abogado, descolocó a la procuradora Reynoso, la joven Berenice fue tan antiética de revelar lo del cheque y el juez lo que hizo fue callar”, dijo Medina.

Ese joven (Núñez) agarró la acusación contra Alexis Medina y punto por punto la desmontó, pero eso no importó porque allí no se fue a conocer un expediente y medida de coerción si no hacer un espectáculo y el magistrado Vargas fue a hacer una actuación, ya se sabía lo que iba a pasar, acotó.

Ahora vamos a ver ahora qué sucede, cómo esas pruebas se sustentan, vienen tres meses de prisión, pueden que lo revisen, pero en un año tienen que presentar el aso con las pruebas, vamos a tener en ese tiempo espectáculo de sobra, acotó e indicó que este juicio ya está “prejuiciado”.

Para Luisín Mejía lo ocurrido ayer marcará un antes y un después del ámbito judicial, subrayó que ese expediente de la operación Antipulpo tiene sustento tanto en forma como en fondo.

Dany Alcántara señala los señalamiento de Yeni Berenice contra el abogado Carlos Salcedo no es elegante y empañan el debido proceso

Titulares prensa dominicana miércoles 09DIC | Hoy Mismo