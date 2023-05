Madres que inspiran

Las mujeres del presente hemos encontrado un valioso legado de mujeres que hicieron historias, mujeres que lucharon, y aportaron en las conquistas del derecho a la igualdad. Mujeres que se atrevieron, sin importar el régimen de consecuencias que sus iniciativas y acciones provocan. Gracias a ellas hoy contamos con el desarrollo de una agenda 2020-2030 hacia la transversalización de género en las políticas públicas.

Por Fernanda de la Rosa / Color Visión

Como resultado de esa transversalización de género contamos con una mujer en la Procuraduría General de la República, la Mag. Miriam German Brito, a esta maravillosa mujer, no le ha obstaculizado su compromiso de madre de un niño especial, no, no, ella trabaja firmemente en beneficio del país, creando precedentes en la lucha contra la corrupción entre otros desafíos.

De igual manera destacamos el posicionamiento de las mujeres en las filas de la Policía Nacional, contamos con la General Mirla Matos Batista, quien ingresó como Raso, y hoy ostenta tan importante rango, estuvo a cargo del Depto., de Igualdad de Género de la Policía Nacional, dejando un gran legado, y aun sin apartarse de él, pues siempre con sus oportunos aportes dirigidos a la detención de la violencia intrafamiliar; en la actualidad Matos es Encargada de la Junta de Evaluación para los Ascensos del Ministerio de Interior y Policía.

De igual manera la General Celeste Yanet Jiménez, quien está a cargo de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, también se ha destacado la Coronel Ana Josefina Jiménez Cruceta. Estas mujeres tienen en común, que son madres, profesionales, se han capacitado además en grados superiores, y no descansan en seguir capacitándose, pero también participan de manera activa integradas en programas y proyectos vinculados a la institución del orden.

Conquistando igualdad de derechos en el ámbito internacional

En medios internacionales se destacó una dominicana que se convirtió en madre del derecho a la igualdad de género, Minerva Bernardino, su atención se centró en la desigualdad y las mujeres tras la experiencia vivida cuando promocionó en el servicio civil pero no recibió ningún aumento en el sueldo porque el gobierno rechazó pagar a cualquier mujer un sueldo mayor que el de sus compañeros hombres.

Minerva Bernardino nació en el Seibo República Dominicana en el año 1907, y falleció el 29 de agosto de 1998, fue una diplomática dominicana, promotora de los derechos de las mujeres en el ámbito internacional.

Fue una de las cuatro mujeres que firmaron la carta original de la fundación de las Naciones Unidas en 1945. Fue la primera vicepresidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la primera vicepresidente de UNICEF.

Esta valiosa mujer promovió los derechos de las mujeres no sólo en documentos oficiales, sino también en sus interacciones diarias. Kathleen Tesch lo destaca en una anécdota incluida en un artículo de Akmaral Arystanbekova “Diplomacia: ¿Demasiado importante para dejársela a los hombres?:

Resulta, que la persona que preside una sesión de la Asamblea General se dirigió a las mujeres delegadas como «Estimadas Señoras’, en lugar de ‘Delegadas’. Antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, la Señora Bernardino había pedido la palabra para una moción de procedimiento. «Usted nos puede llamar señoras cuando nos ofrezca una taza de café o té, o nos invite al almuerzo; aquí, en este salón, no somos señoras, somos delegadas, y deberíamos ser tratadas de acuerdo a ello.» Con esto Bernardino dejó claramente establecido hacia donde era capaz de llegar para logar el reconocimiento a la igualdad de derechos.

Cuando hablamos de aportes a la igualdad de derechos y a las familias, es necesario comentar sobre esta gran dama, la extinta Doña Renée Klang Vda. Guzmán. Su decisión de crear un organismo gubernamental que protegiera a los niños y a las niñas dominicanos. La creación del Conani, surgió de la situación económica, social, educacional y de salud por la que atravesaba la niñez y adolescencia en ese entonces.

El Estado dominicano, sin evadir esta situación, creó el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), por intervención del Poder Ejecutivo, mediante el decreto No. 426, el 23 de noviembre del 1978; con el objetivo de asumir el diseño de una política de Estado coherente y que sus acciones concretas eludieran toda improvisación.

Trabajando en el país desde la denominación educación preescolar, fueron pioneros en el seguimiento de la situación de salud de la niñez, originando la articulación con la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).

El Programa Ayúdame a ser Niño (PASN) estuvo dirigido a niños, niñas y adolescentes de 7 a 16 años de edad que deambulaban en las calles. Estos se llevaban a una unidad de servicios múltiples (salud, educación, psicología y trabajo social), y, al mismo tiempo, se concientizaba a los padres y madres promoviendo la atención y el cuidado de sus hijos.

Toda esta visión de atención integral ha sido desarrollada de manera exitosa, siguiendo el compromiso inicial de su fundadora, Doña Renée Klang de Guzmán, y expresado en el decreto 426 que planteaba como objetivo principal “la promoción del bienestar de los niños, dentro de un plan general de desarrollo del país, mediante el estudio, la coordinación, la eventual ejecución y el apoyo a los proyectos y programa que beneficien a la niñez”.

Cierto, que hoy seguimos derribando obstáculos para lograr la eliminación de la brecha de la desigualdad social, al tiempo que extendemos la mirada hacia la reunificación de las familias, y de vuelta al barrio para recuperar los valores.

Felicidades a todas las madres, Dios bendiga a las familias del hemisferio, en especial a las de nuestra República Dominicana.

Dra. Carmen Herrera

Experta en Derecho de Familia y Migratorio

Instagram: @dracarmenherrera