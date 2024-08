Madre de Simone Biles pide perdón a su hija y culpa a las drogas por haberla abandonado

Actualmente no tienen comunicación directa

REDACCIÓN.- Shanon Biles, madre biológica de la gimnasta olímpica Simone Biles, expresó su esperanza de que algún día podrá tener una relación con su hija, quien ha ganado siete medallas de oro olímpicas. Sin embargo, Shanon reconoció que deja en manos de la atleta de 27 años la iniciativa para acercarse y sanar su relación.

En una entrevista con el Daily Mail, Shanon manifestó su deseo de pedirle perdón a Simone por su pasado, que estuvo marcado por luchas con la adicción a las drogas y el alcohol. Shanon, de 52 años, entregó a Simone y a su hermana menor, Adria, al cuidado de sus abuelos, Ron y Nellie Biles, cuando las niñas eran pequeñas, debido a sus problemas con las adicciones.

«Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente, solo la estoy esperando a ella y a [su hermana menor] Adria», declaró Shanon al Daily Mail. «Hablo con Adria más de lo que hablo con Simone. Solo le pediría que me perdonara. ¿Podemos avanzar? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante».

Shanon señaló que, aunque está ansiosa por una reconciliación, entiende que debe ser paciente y esperar que Simone decida acercarse. «Estoy esperando la oportunidad, pero estoy esperando que ella pueda venir a mí. Sentémonos. Solo tengo que ser paciente», añadió.

La entrevista con Shanon fue publicada pocos días después de la clausura de los Juegos Olímpicos de Verano, donde Simone Biles consolidó su lugar como la mejor gimnasta de todos los tiempos al ganar tres medallas de oro y una de plata, elevando su total de medallas olímpicas a 11.

Shanon reveló que siguió las competencias desde su hogar en Columbus, Ohio, donde Simone y Adria vivieron antes de ser adoptadas por sus abuelos en Texas. A pesar del orgullo que siente por los logros de Simone, madre e hija no mantienen una relación cercana y actualmente no tienen comunicación directa.