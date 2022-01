Madre de Alexis Villalona le pide que se entregue a la policía

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- La porfiria Villalona, madre del agresor de Baní, Alexis Villalona, le pidió a su hijo entre lágrimas que se entregue a las autoridades lo más pronto posible.

Durante una entrevista exclusiva para el programa El Show del Mediodía, tanto doña porfiria como su hermana, Mayra Villalona, le clamaron al abusador que enfrente a la justicia.

«Desde que pasó eso yo no he dormido más nunca. Está muy mal hecho, y donde quiera que esté le pido que se entregue, porque me va a dar un infarto a mí», exhortó la madre.

La doña Porfiria recalcó que no ve a su hijo desde el pasado 31 de diciembre cuando fue a su casa a llevarle dinero para comprar medicamentos y que las autoridades no han tratado bien a sus familiares y no entiende por qué están los están tratando de esta manera.

«Vamos a ser justos. No pongan demás, que la justicia de Dios lo toque», agregó doña Porfiria.

Su hermana y su madre destacaron que es importante que la Policía Nacional garantice la vida de Alexis.