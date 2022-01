Madre de Alexis Villalona implora a su hijo se entregue a las autoridades en El Show del Mediodía

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Conversamos en Exclusiva con la Madre y hermana de Alexis Villalona

Madre de Alexis Villalona: «Nosotros no somos gente de problema, las redes no han puesto como unos monstruos, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho mi hijo, le pido a Dios que toque a mi hijo, yo me siento muy mal, desde ese día no he comido, no he dormido solo ruego que mi hijo se entregue para salir de esto… me siento avergonzada no he podido salir a la calle, siempre hemos sido una familia de bien. Pido a Dios que toque a mi hijo y que mi hijo por amor a Dios se entregue… Dios lo va a tocar y mi hijo saldrá a flote, Dios lo va a traer y él se va entregar». Entérate de esto y mucho más en El Show del Mediodía

