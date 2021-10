Mabel Henríquez, Me gusta la gastronomía Dominicana | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

No solo es una presentadora muy completa, sino una excelente cocinera; estamos hablando de Mabel Henríquez.

La ganadora de la tercera edición de MasterChef, cuenta que desde pequeña le ha gustado la cocina. Al respecto menciona ´yo desde muy jovencita cocino, y me gusta la cocina. Aunque no nací en el campo, me desenvuelvo bien en él y me gusta la gastronomía de nuestro país, especialmente del campo, con cosas naturales´.

A propósito de sus habilidades culinarias, Henríquez menciona que dentro de su proyección futura esta incursionar en el área de restaurantes. ´Quisiera hacer ese sueño pronto, materializarlo pronto, porque quiero hacer algo con tres ambientes, alga si como para compartir con amigos. Yo conozco mucha gente y quizás pueda explotar eso, haciendo el patio de Mabel Henríquez´ enfatizó.

También te puede interesar:

Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) en Es Temprano Todavía

Acerca de su vida personal, Mabel Henríquez en estos últimos dos años ha cambiado de pareja, de vivienda y de vehículo, comenta entre risas la comunicadora. Además de ello, actualmente se integró formalmente al programa ´Aquí se habla español´; mostrando su calidad como comunicadora.Recordemos que Mabel es excelente en programas de espectáculos, así como en programas de comentarios. ´Hacer ese crossover no fue fácil, era literalmente salir de un programa de panel y de opinión pública, a una tarima´ expresa. Sea en un área o en la otra, sabemos que Mabel aún tiene mucho que dar a su público.